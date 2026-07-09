Damian Priest ha dichiarato di non voler continuare a fare wrestling oltre i 50 anni. Ha anche parlato del rapporto con Lola Vice, senza fornire dettagli specifici. Priest ha affermato che non ha intenzione di ritirarsi nel prossimo futuro, ma ha già deciso che smetterà prima di raggiungere questa età. La sua posizione riguarda principalmente i limiti di età e la volontà di lasciare l’attività prima di superare i cinquant’anni.

Damian Priest non ha intenzione di appendere gli stivali al chiodo a breve, ma sa già una cosa: non vuole continuare a lottare fino a quando avrà superato i 50 anni. Durante un’intervista con Chris D Comedy, la superstar della WWE ha spiegato di non avere ancora fissato un’età precisa per il ritiro, ma di essere consapevole che il corpo, con il passare degli anni e dopo centinaia di match disputati, inizia inevitabilmente a mandare dei segnali: “Non ho un numero preciso, non ho una data. So solo che ascolterò il mio corpo. Ho già iniziato a percepire che, naturalmente, si comincia a rallentare. Non so quanto tempo mi resti, ma non ho intenzione di andarmene presto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Damian Priest parla del ritiro e del rapporto con Lola Vice: “Prima dei 50 anni dirò addio al wrestling”

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Damian Priest and Edgar Berlanga showing love to fans at the Puerto Rican Day Parade!

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