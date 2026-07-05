Industria auto | terre rare materie prime critiche dipendenza strategica

La crescente produzione di veicoli elettrici e ibridi plug-in ha portato a un aumento della domanda di terre rare e materie prime critiche, fondamentali per la loro fabbricazione. Questa evoluzione ha evidenziato una dipendenza strategica dell’industria automobilistica da queste risorse, che sono essenziali per le batterie e i motori dei veicoli a zero emissioni. La richiesta di queste materie prime si è intensificata con la transizione verso l’elettrificazione dei mezzi di trasporto.

La conversione dell’industria automotive verso l'elettrificazione rafforza la centralità delle materie prime critiche (Crms) e delle terre rare (Ree) per la produzione dei veicoli elettrici (EV) e ibridi plug-in (Phev) (Acea, 2023). In questo contesto, la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) consolida la leadership nei processi di estrazione e lavorazione delle Ree e delle Crms, esponendo i gruppi automobilistici europei a tre principali rischi: aumento dei costi di produzione e progettazione;maggiore instabilità delle catene di approvvigionamento;perdita di competitività. (Gauß R. et al, 2021). L’articolo analizza il livello di controllo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Terre Rare Il Segreto delle Tecnologie Moderne che Sta Cambiando il Mondo

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