La regione ha destinato 25 milioni di euro alla tranvia Milano-Desio-Seregno. La commissione regionale ha approvato l’assegnazione dei fondi, segnando un nuovo passo nel progetto di sviluppo della linea. Ora, la responsabilità passa alle autorità romane per l’attuazione definitiva. La linea collegherà i tre comuni, con l’obiettivo di migliorare il trasporto pubblico locale. La decisione fa seguito a diversi passaggi burocratici e alla richiesta di finanziamenti specifici.

Il progetto della metrotranvia Milano-Desio-Seregno compie un nuovo passo nel lungo percorso verso la realizzazione. La commissione regionale ha infatti dato il via libera a un emendamento che assegna 25 milioni di euro all’opera, una scelta che conferma l’interesse della Regione Lombardia per un’infrastruttura considerata per la mobilità nel nord Milano. Il contributo, destinato a Città Metropolitana di Milano, sarà suddiviso in due tranche: 15 milioni nel 2029 e 10 milioni nel 2030. "L’approvazione – afferma la consigliera regionale Alessia Villa (Fratelli d’Italia) – rappresenta un segnale concreto e importante per il territorio. Il partito, con il vicepresidente Marco Alparone, ha colto l’urgenza della misura e ha voluto fare tutto il necessario per sostenere un’opera fondamentale per la Brianza e per l’area metropolitana milanese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Dalla Regione 25 milioni alla tranvia: "Un passo avanti, ora tocca a Roma"

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