Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione che prevede di destinare circa 30 milioni di euro per la rottamazione di cartelle esattoriali del Consorzio di bonifica, relative agli ultimi dieci anni, dal 2013 al 2023. La decisione è stata presa dopo discussioni e tensioni in aula. Ora il passo successivo spetta al governo, che dovrà confermare l’assegnazione delle risorse.

Le tensioni e scaramucce in Aula non sono mancate, ma alla fine il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione che impegna a individuare circa 30 milioni di euro per rottamare 10 anni (dal 2013 al 2023) di cartelle emesse dal Consorzio di bonifica. I soldi vanno presi dalle risorse non utilizzate del primo Piano di rigenerazione olivicola post Xylella. Una soluzione che ha spaccato il mondo agricolo pugliese: da una parte le principali organizzazioni che appoggiano l'intervento; dall'altra alcuni comitati che ritengono la misura insufficiente e continuano a chiedere che il tributo 630 venga sospeso del tutto. La mozione prevede l’adozione di un provvedimento una tantum per esentare dal pagamento del tributo gli agricoltori proprietari di terreni ormai improduttivi a causa del batterio della Xylella. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Consorzio di bonifica, sì della Regione alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ora tocca al governo

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