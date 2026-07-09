Dalla raccolta dell’umido alle bioplastiche | al via il progetto europeo Sowise

È stato avviato un progetto europeo chiamato Sowise, che mira a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la raccolta dell’umido e l’uso delle bioplastiche. Nel frattempo, si è registrato un caso di “Co-Bedding” in un ospedale, dove gemelle nate prematuramente sono state tenute insieme. Un vulcanologo ha commentato che sui Campi Flegrei il rischio di eruzioni è elevato, criticando alcuni errori di comunicazione.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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