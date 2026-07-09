Dalla Kadett alla nuova Astra | viaggio a Rüsselsheim tra la storia e il futuro di Opel

Notizia in breve

Una visita alla fabbrica di Rüsselsheim rivela un percorso che attraversa passato, presente e futuro di Opel. La produzione di vetture, tra cui la Kadett e la nuova Astra, si svolge in un contesto che combina tecnologie storiche e innovative. Recentemente, il gruppo automobilistico ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di euro per rilanciare la produzione in Germania, segnando un passo importante per il marchio.