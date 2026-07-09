Dalla Kadett alla nuova Astra | viaggio a Rüsselsheim tra la storia e il futuro di Opel
Una visita alla fabbrica di Rüsselsheim rivela un percorso che attraversa passato, presente e futuro di Opel. La produzione di vetture, tra cui la Kadett e la nuova Astra, si svolge in un contesto che combina tecnologie storiche e innovative. Recentemente, il gruppo automobilistico ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di euro per rilanciare la produzione in Germania, segnando un passo importante per il marchio.
Non capita spesso di lasciare una fabbrica con la sensazione di aver visto contemporaneamente il passato, il presente (recentemente il gruppo Stellantis ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di euro per il rilancio della produzione in Germania) e il futuro di un marchio. A Rüsselsheim, in quella che può essere considerata la vera casa di Opel, prima ancora che lo stabilimento di riferimento del marchio, in questi giorni si stanno ricordando i novant'anni dall'uscita dalla catena di montaggio della Kadett, la prima automobile prodotta in serie dotata di scocca portante. Ed è proprio qui che nascerà il prossimo capitolo:... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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