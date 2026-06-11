Le indiscrezioni di giugno 2026 indicano che la nuova Opel Astra del 2029 subirà un cambiamento radicale rispetto ai modelli precedenti. Non sono stati ancora diffusi dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sul design, ma si prevede un'evoluzione significativa rispetto alle versioni attuali. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o immagini ufficiali del veicolo. La casa automobilistica non ha ancora comunicato informazioni ufficiali sulla produzione o sulla data di lancio.

Le indiscrezioni più recenti (giugno 2026) dipingono una Opel Astra 2029 radicalmente diversa da quella che conosciamo. La settima generazione segnerà il passaggio definitivo da classica berlina a crossover, adattandosi a un mercato che ormai premia quasi esclusivamente le auto a ruote alte. Ecco i pilastri del nuovo progetto confermati dai vertici Opel: 1. Design: L’addio alla “Hatchback”. Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha dichiarato che il nome Astra non sarà più necessariamente legato alla forma tradizionale della berlina a due volumi. 2. Piattaforma STLA One. La vera rivoluzione è sottopelle. La nuova Astra sarà costruita sulla piattaforma STLA One del gruppo Stellantis: 3. Tecnologia e Interni. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Opel Astra 2029: come sarà il nuovo modello?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVA Opel Astra 2026 | Come cambia nel restyling (anche DIESEL)

Notizie e thread social correlati

Opel Astra 2026 mette una nuova firma (luminosa) nel segmento CLa nuova Opel Astra del 2026 si distingue nel segmento C grazie a un'illuminazione anteriore rinnovata e a un sistema di motorizzazione che include...

Leggi anche: Nuova Peugeot 208 2027: come sarà il nuovo modello?

Temi più discussi: Opel Astra, addio alla classica berlina: cambierà pelle; Foto - Opel Astra, addio alla classica berlina: cambierà pelle; Dopo il miliardo in Francia Stellantis ne promette uno pure in Germania. E l’Italia?; Ford, cinque nuovi modelli di ispirazione rally per l’Europa.

Le prime informazioni sulla nuova Opel AstraSarà prodotta nello stabilimento tedesco di Rüsselsheim e utilizzerà la nuova piattaforma STLA One di Stellantis ... msn.com

Opel Astra, svolta storica in arrivo: la compatta potrebbe diventare crossoverOpel Astra potrebbe affrontare una svolta decisiva entro il 2030, abbandonando in parte la classica impostazione da berlina compatta per avvicinarsi a una formula più vicina a fastback e crossover. La ... clubalfa.it