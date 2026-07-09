Dalla cybersecurity alla stampante 3D | al via i nuovi voucher per la transizione digitale delle Pmi

Notizia in breve

Sono stati introdotti nuovi voucher per sostenere la transizione digitale delle piccole e medie imprese. Tra le iniziative, la possibilità di acquistare stampanti 3D per la produzione interna di prototipi, eliminando il ricorso a fornitori esterni. Sono inoltre disponibili finanziamenti per software di intelligenza artificiale in grado di prevedere i guasti di macchinari prima che si verificano. Questi strumenti mirano a migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende nel processo di digitalizzazione.