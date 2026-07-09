Dalla cybersecurity alla stampante 3D | al via i nuovi voucher per la transizione digitale delle Pmi

Da ilsole24ore.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati introdotti nuovi voucher per sostenere la transizione digitale delle piccole e medie imprese. Tra le iniziative, la possibilità di acquistare stampanti 3D per la produzione interna di prototipi, eliminando il ricorso a fornitori esterni. Sono inoltre disponibili finanziamenti per software di intelligenza artificiale in grado di prevedere i guasti di macchinari prima che si verificano. Questi strumenti mirano a migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende nel processo di digitalizzazione.

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Una stampante 3D per produrre prototipi in azienda, senza più commissionarli a terzi. Un software di intelligenza artificiale che prevede i guasti di un macchinario prima che si fermi. O magari la consulenza di un energy manager per la redazione del primo bilancio di sostenibilità Esg. Sono alcune delle spese che le piccole imprese italiane potranno cofinanziare grazie ai 150 milioni nel prossimo triennio appena stanziati dal nuovo Bando Voucher Doppia Transizione dei Punti impresa digitale (Pid). Ad aderire sono 61 Camere di commercio, che mercoledì 8 luglio (ore 10) hanno dato il via alle domande. Il fondo nasce dall’aumento del 20% del diritto annuale camerale, autorizzato dal decreto del ministero delle Imprese del 17 marzo, e finanzia progetti coerenti con il Piano Transizione 5. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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