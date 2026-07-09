Dal bancone del bar alla scalata del Monte Elbrus | Pietro Gatti ha conquistato un’altra delle Seven Summits

Pietro Gatti ha completato una delle sette cime più alte del mondo, il Monte Elbrus. Nel corso degli ultimi anni, ha effettuato ascensioni al Denali in Alaska nel 2022, all’Island Peak e al Mera Peak in Nepal nel 2023 e 2024. Le sue imprese includono anche esperienze di viaggi estremi e scalate su vette di rilievo internazionale.

Ai viaggi estremi, ormai, Pietro Gatti è abituato: nel suo curriculum ci sono le scalate al Denali in Alaska nel 2022, sull’Island Peak nel 2023 e il Mera Peak l’anno seguente, entrambe in Nepal, tra le vette più alte del mondo. Imprese che ha compiuto dismettendo i panni del barista, mestiere che svolge ogni giorno al “Check In” all’interno di Oriocenter, e indossando quelli dell’alpinista esperto. Una passione, quella per la montagna, che coltiva da sempre: dalle semplici passeggiate sui sentieri delle Orobie alle escursioni più impegnative sulle Prealpi, fino ad arrivare alla svolta che l’ha portato a guardare sempre più in alto. “Il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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