Dai contratti ai viaggi all’estero | cosa si potrà fare con la Carta d’identità cartacea prorogata

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valida come documento di riconoscimento. La decisione deriva dal regolamento Ue 20251208, che ha aggiornato il precedente 20191157, introducendo standard di sicurezza uniformi per tutti i paesi membri. Questa modifica riguarda tutti gli usi, compresi contratti e viaggi all’estero, e prevede che la nuova carta di identità elettronica sostituisca quella cartacea.

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più un documento valido. A stabilirlo è il regolamento Ue 20251208, che ha aggiornato e sostituito il precedente regolamento 20191157, imponendo standard di sicurezza uniformi in tutti gli Stati membri. La ragione tecnica è semplice: la carta cartacea italiana non ha la zona a lettura ottica (Mrz, machine-readable zone) né il microchip con dati biometrici, requisiti oggi obbligatori. Il ministero dell’Interno aveva già chiarito tutto questo con una circolare: la scadenza del 3 agosto vale indipendentemente dalla data riportata sul documento. Chi ha in mano una carta con scadenza 2028 o 2030 è comunque fuori tempo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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