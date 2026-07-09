Dà uno schiaffo alla figlia che vuole uscire in scooter col fidanzato | padre indagato per maltrattamenti e lesioni

Un padre è stato indagato per maltrattamenti e lesioni dopo aver dato uno schiaffo alla figlia di 16 anni. L’episodio si è verificato durante una lite, quando il padre le avrebbe vietato di uscire in scooter con il suo fidanzato. La giovane avrebbe subito danni fisici, e le autorità hanno avviato un’indagine sull’accaduto.

Un padre dà uno schiaffo a sua figlia 16enne e ora è indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. Tutto sarebbe partito da una litigata tra i due, dopo il divieto del padre di lasciar uscire la figlia in scooter con il fidanzato. La litigata sarebbe culminata con uno schiaffo, che ha obbligato la figlia ad andare in ospedale. Come racconta Repubblica, il caso è stato segnalato dai medici del pronto soccorso alla polizia che ora sta indagando per capire se ci fossero stati già altri episodi di violenze tra i due. L’accaduto. È successo lo scorso aprile in Salento ed ora sono aperte le indagini per sapere se il padre, un 46enne residente vicino a Lecco, abbia già in passato maltrattato e ferito la figlia. 🔗 Leggi su Open.online

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SHOCK: VIOLA LITIGA CON LA NUOVA FIDANZATA DI FABIO PERCHÉ VUOLE LA SUA CAMERA NELLA VILLA

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