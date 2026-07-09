Da settembre 2026 organi collegiali anche online | potrò collegarmi anche dalla spiaggia o durante un viaggio? La risposta dell’Avvocato De Martino

A partire da settembre 2026, sarà possibile partecipare agli organi collegiali anche da remoto. Questa novità permette di collegarsi online durante viaggi o dalla spiaggia. Tuttavia, tra i docenti si diffondono dubbi pratici su come e quando si potrà accedere alle riunioni a distanza. La questione riguarda soprattutto le modalità di partecipazione e le eventuali restrizioni previste dalla normativa. Nessuna indicazione specifica è stata fornita sui limiti geografici o sulle condizioni per collegarsi in modo remoto.

Con l’introduzione della possibilità di svolgere a distanza alcune attività collegiali, tra i docenti stanno emergendo numerosi dubbi pratici. Uno dei più frequenti riguarda il luogo dal quale sarà possibile partecipare: ci si potrà collegare anche mentre si è in vacanza? E cosa accade se la videocamera o la connessione non funzionano? Secondo De Martino, il primo elemento da considerare è la natura giuridica della prestazione. “L’accordo riconduce questa attività al lavoro agile, una fattispecie di lavoro che già esiste.” Ciò significa che il docente non è necessariamente tenuto a trovarsi in un ufficio, ma deve comunque rispettare precise condizioni per poter partecipare validamente alla riunione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Se uno studente entra in ritardo, anche di pochi minuti, segnatelo sempre sul registro. Il consiglio dell’Avvocato De MartinoDurante una puntata del programma Diritto in cattedra, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato la questione dei...

Organi Collegiali Online: Accordo Ministero-Sindacati e regole per i Dirigenti ScolasticiIl Ministero e i sindacati hanno firmato un accordo che permette di svolgere gli organi collegiali scolastici anche in modalità online, includendo le...