È aperta a Casa Toschi di Baiso la mostra personale di Pierpaolo Curti, intitolata ‘Calanchi e altre storie’. L’esposizione presenta le opere del pittore lombardo, curata dal comitato scientifico della Tavola di Bisanzio. Curti, ex calciatore, ha intrapreso una carriera come artista, con opere che si focalizzano sui paesaggi e le storie legate ai calanchi. La mostra è visitabile fino a data da definirsi.

Con il titolo di ‘Calanchi e altre storie’, è in corso a Casa Toschi di Baiso la mostra personale del pittore lombardo Pierpaolo Curti, a cura del comitato scientifico della Tavola di Bisanzio. Trent’anni dopo la prima volta, Curti ritorna a Baiso in un’altra veste: non più come talentuoso calciatore che vestì la maglia del Baiso nel torneo della Montagna, ma come artista di successo che, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha viaggiato in tutto il mondo, da Berlino a Lugano, passando per la Biennale di Venezia e il Palazzo della Triennale di Milano. In esposizione a Casa Toschi, accanto a dipinti e disegni che caratterizzano il suo originale linguaggio espressivo, ci sono anche due quadrerie che Curti ha voluto dedicare ai calanchi baisani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da calciatore ad artista: la mostra. Pierpaolo Curti torna a Baiso

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