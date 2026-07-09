Balenciaga ha presentato una collezione in cui la forma si combina con la sostanza. Per Piccioli, la couture inizia da un’equazione umana, non dal disegno. Ha spiegato di aver cercato di conoscere le persone dell’atelier, cosa facessero, le loro competenze, passioni e modalità di lavoro.

Mancinelli La couture, per Piccioli, non comincia dal disegno, ma da un’equazione umana. Racconta di avere avuto bisogno di sapere chi fossero le persone dell’atelier, che cosa facessero, quale esperienza portassero, quale passione, quale modo di lavorare. Balenciaga, dice Piccioli, è una casa nata con la couture. Ma lui non voleva cadere nella trappola più comoda: tornare alle origini, omaggiare Cristóbal, lucidare il sarcofago. Voleva trovare il proprio linguaggio dentro una casa che, secondo lui, ha inventato il modo moderno di conoscere la moda. Qui la genealogia non è ornamento. È metodo. "Un couturier deve essere architetto nel disegno, scultore nella forma, pittore nel colore, musicista nell’armonia e filosofo nella misura", diceva il maestro spagnolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Balenciaga la forma è sostanza. Matematica naturale della bellezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maturità, le foto della seconda prova allo Scientifico: la citazione di Einstein, i quesiti sullo sport, la «bellezza» della matematicaNella seconda prova di matematica del liceo Scientifico, uno dei due esercizi riguarda l’analisi delle variazioni del livello delle acque del lago di...

La lista degli impresentabili e il caso Festa: forma contro sostanzaIl 20 maggio 2026, la Commissione parlamentare Antimafia ha inserito nella lista degli impresentabili Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino.

Temi più discussi: Il debutto couture di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga è uno spettacolo di colore e volumi; Piccioli debutta da Balenciaga: la couture torna umana; La leggerezza scolpita della Couture autunno-inverno 2026-27 di Balenciaga; Balenciaga: Pierpaolo Piccioli si ispira e al contempo si discosta dall’eredità di Cristóbal.

Balenciaga, conversazioni tra emozioni e vestitiCon la 55esima collezione, Pierpaolo Piccioli debutta nella Haute Couture del marchio. Il risultato di un’emozione la definisce. E riporta il marchio a una narrazione sentimentale ... msn.com

La mia versatile rotazione quotidiana include Gucci, Supreme, BAPE e Balenciaga reddit

Balenciaga, arriva la gonna asciugamano Towel Skirt da 900 dollariLa creazione, parte della collezione Spring 2024, che si indossa proprio come si farebbe con un qualsiasi telo di spugna, è attualmente in pre-order e ha già diviso gli utenti in rete. Il popolo della ... tg24.sky.it