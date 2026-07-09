DM 38 2026 – Supporto operativo per l’attivazione dei percorsi di formazione docenti con Eurosofia

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero ha pubblicato il D.M. 382026, che riguarda il supporto operativo per i percorsi di formazione dei docenti con Eurosofia. Il decreto stabilisce le modalità di attivazione e gestione dei finanziamenti destinati alla formazione del personale scolastico. Si sottolinea l’importanza di rispettare le procedure indicate per garantire l’uso corretto delle risorse e l’avvio efficace dei programmi di aggiornamento professionale.

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In riferimento ai finanziamenti previsti dal D.M. 382026, destinati alla formazione del personale docente, desideriamo richiamare la Vostra attenzione su un passaggio fondamentale per la corretta attuazione del progetto. Le istituzioni scolastiche che hanno ricevuto la conferma dell’approvazione dei fondi sono chiamate ad avviare tempestivamente le attività previste. In particolare, entro il 31 agosto dovrà . L'articolo D.M. 382026 – Supporto operativo per l’attivazione dei percorsi di formazione docenti con Eurosofia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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