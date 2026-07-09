cybersecurity e intelligenza artificiale in confindustria la presentazione del nuovo corso biennale its per i professionisti del futuro

A Confindustria Toscana Sud si è tenuta la presentazione di un nuovo corso biennale Its dedicato a cybersecurity e intelligenza artificiale. L’evento si è svolto presso la sede di Arezzo e ha coinvolto rappresentanti del settore industriale e formativo. Il percorso formativo mira a preparare professionisti specializzati nelle tecnologie emergenti. Il corso, che durerà due anni, si concentrerà sulle competenze tecniche e pratiche richieste dal mercato del lavoro.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Cybersecurity e intelligenza a rtificiale. Presso la sede di Arezzo di Confindustria toscana sud la presentazione del nuovo corso biennale Its per i professionisti del futuro. Iscrizioni fino al 21 ottobre per 25 posti disponibili. L'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica sono ormai due facce della stessa medaglia per il mondo aziendale, delineando uno scenario in cui l'AI agisce contemporaneamente come minaccia, alleato e vulnerabilità da gestire. Per rispondere a questa sfida, stamattina presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud è stato presentato il nuovo corso "ITS AI SECURITY DEVELOPER"... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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