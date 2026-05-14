Comunicato Stampa | Presentazione libro ‘Attrazione digitaleLato oscuro del transumano e dell' Intelligenza Artificiale'

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, si è svolta la presentazione del libro ‘Attrazione digitale. Lato oscuro del transumano e dell’Intelligenza Artificiale’. L’evento è stato introdotto dal Presidente della Sesta commissione consiliare, che ha illustrato il contenuto dell’opera. L’autore ha approfondito temi legati alle tecnologie digitali, al transumano e ai rischi associati allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. La presentazione ha visto la partecipazione di alcuni esperti e pubblico interessato.

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