Comunicato Stampa | Presentazione libro ‘Attrazione digitaleLato oscuro del transumano e dell' Intelligenza Artificiale'
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, si è svolta la presentazione del libro ‘Attrazione digitale. Lato oscuro del transumano e dell’Intelligenza Artificiale’. L’evento è stato introdotto dal Presidente della Sesta commissione consiliare, che ha illustrato il contenuto dell’opera. L’autore ha approfondito temi legati alle tecnologie digitali, al transumano e ai rischi associati allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. La presentazione ha visto la partecipazione di alcuni esperti e pubblico interessato.
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente della Sesta commissione consiliare, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato ‘Attrazione digitale. Il lato oscuro del transumano e dell'Intelligenza Artificiale', il saggio della bioeticista Giulia Bovassi, pubblicato dall'Editore ‘Il Timone' nel 2025, 280 pagine. Ha moderato la presentazione David Mazzerelli. Il consigliere regionale Enoch Soranzo, nell'introdurre la presentazione del volume, ha innanzitutto ringraziato l'autrice, Giulia Bovassi, per poi evidenziare come, “in tema di Intelligenza Artificiale, il Consiglio regionale del Veneto sta percorrendo un importante percorso di approfondimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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