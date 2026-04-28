Evidente contrazione per le imprese piacentine | perse 846 rispetto allo scorso anno
Nel primo trimestre del 2026, le imprese della provincia di Piacenza hanno registrato una diminuzione di 846 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Alla fine di marzo, il totale delle imprese attive si è fermato a 24.000, segnando un calo rispetto agli anni precedenti. La perdita interessa diversi settori economici, evidenziando una tendenza di contrazione nelle attività locali.
«Il bilancio demografico delle imprese piacentine nel primo trimestre del 2026 delinea uno scenario di evidente contrazione, chiudendo il periodo con un totale di 24.674 realtà attive». A parlarne, l'analisi condotte dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno
Crédit Agricole si consolida in Italia. Nel 2025 utile netto di 1,4 miliardi Oltre 6 milioni di clienti, in aumento del 13% rispetto allo scorso anno, crescono i mutui a privati e impresePresentati i risultati 2025 del gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha conseguito un utile netto pari a 1,402 miliardi di euro, confermando...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Guerra blocca mercati da 80 milioni di euro; Vino, 80 milioni di export a rischio a causa della crisi di Hormuz; Così la guerra in Iran fa appassire i nostri vigneti: per i vini a rischio export da 80 milioni. E rincari in arrivo; Guerra Iran, danni diretti per il vino.
«Evidente contrazione» per le imprese piacentine: perse 846 rispetto allo scorso annoIl bilancio demografico delle realtà imprenditoriali attive in provincia scende a 24mila 674: la crisi tocca soprattutto quelle individuali: l’analisi della Camera di Commercio dell’Emilia ... ilpiacenza.it
FOCUS: contrazione meno grave per manifatturiero italiano ad aprileMILANO (MF-NW)--Gli ultimi dati hanno certificato un ulteriore deterioramento delle condizioni operative dei produttori di beni italiani. Sono tuttavia stati evidenti segnali che mostrano un calo meno ... milanofinanza.it
Anche il comparto vinicolo italiano rischia di essere messo a dura prova a causa della guerra in Iran, con un’ombra densa di incertezze su un settore già messo alla prova da una domanda globale in evidente contrazione.... - facebook.com facebook