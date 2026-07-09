Covid Giuseppe Conte esce allo scoperto | Quando sarà ascoltato in commissione
Il presidente della commissione Covid ha dichiarato di non essere stato chiamato a testimoniare. Ha anche criticato il fatto che il presidente della commissione abbia comunicato tramite un quotidiano. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o incontri ufficiali annunciati fino a questo momento.
Il presidente della commissione Covid "Lisei non mi ha mai chiamato, e scomodare il Corriere per dirlo è lo scadimento di un presidente di commissione. Hanno chiamato la mia segreteria e abbiamo dato disponibilità, il 4 o 5 agosto e se non dovesse andare bene anche il giorno 6: io ci sarò e parlerò a lungo. Sono state dette tante cose infamanti e l'audizione servirà per spazzare via menzogne e falsità e vedremo come stanno messi loro". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a In onda su La7, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. "Ci vedremo" con Pd e Avs " a fine settembre per definire un programma unitario e valuteremo l'apporto di altri contributi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Giuseppe Conte dovrebbe ricordare le scelte scellerate compiute quando era al governo.
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