Il presidente della commissione Covid ha dichiarato di non essere stato chiamato a testimoniare. Ha anche criticato il fatto che il presidente della commissione abbia comunicato tramite un quotidiano. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o incontri ufficiali annunciati fino a questo momento.

Il presidente della commissione Covid "Lisei non mi ha mai chiamato, e scomodare il Corriere per dirlo è lo scadimento di un presidente di commissione. Hanno chiamato la mia segreteria e abbiamo dato disponibilità, il 4 o 5 agosto e se non dovesse andare bene anche il giorno 6: io ci sarò e parlerò a lungo. Sono state dette tante cose infamanti e l'audizione servirà per spazzare via menzogne e falsità e vedremo come stanno messi loro". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a In onda su La7, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. "Ci vedremo" con Pd e Avs " a fine settembre per definire un programma unitario e valuteremo l'apporto di altri contributi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Liberoquotidiano.it - Covid, Giuseppe Conte esce allo scoperto: "Quando sarà ascoltato in commissione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giuseppe Conte dovrebbe ricordare le scelte scellerate compiute quando era al governo.

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid: scontro tra leader sul passato di Giuseppe ConteDurante una riunione della commissione Covid, si è acceso un acceso scontro tra i leader riguardo al passato di Giuseppe Conte e il suo ruolo nella...

Commissione Covid, Bignami si dimette per essere ascoltato: “Esempio per Conte”. Presidente M5S: “Non scappo”Galeazzo Bignami si è dimesso dalla commissione Covid per poter essere ascoltato, invitando anche l'ex presidente del Consiglio a fare lo stesso,...

Temi più discussi: Commissione Covid, Conte scrive a Lisei: Ditemi la data della mia audizione, lo chiedo da due anni; Inchiesta Covid, Conte scrive a La Russa e Fontana: Pronto a farmi audire ma non lascio commissione; Tutti gli sms sul caso Covid: così Di Donna agiva per Conte; Covid. FdI: Smontiamo le falsità di Conte, chieda scusa agli italiani.

Prosegue la maldestra campagna di delegittimazione della commissione Covid da parte di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle oggi esce con un’intervista sul Corriere della Sera intrisa di ridicole accuse, di falsità e di vittimismo. Rispondendo a x.com

Conte annuncia la data dell'audizione in Commissione: Il 4, il 5 o il 6 agosto sono disponibile. Mettetevi comodiCi sarò e parlerò a lungo, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Aggiungendo: Servirà per spazzare via tutte queste menzogne e falsità ... msn.com

Commissione Covid, Conte a Lisei: Pronti a denunciarla, deve dimettersi | La replica: La Procura è apertaCommissione Covid, scontro Conte Lisei sulle audizioni dei testimoni: Pronti a denunciarla. La replica del presidente: E' improprio... ... ilsussidiario.net