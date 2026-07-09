Così la vite ha modellato il volto di Vienna

La vite ha plasmato il paesaggio di Vienna, trasformando villaggi agricoli come Grinzing, Nussdorf e Heiligenstadt in quartieri della città moderna. Questi piccoli insediamenti, un tempo comunità indipendenti, si sono sviluppati intorno alla produzione di vino, fondamentale per la loro economia. Nel corso dell’Ottocento e del Novecento, la città ha inglobato queste zone, mantenendo comunque viva la tradizione vitivinicola.

In principio erano villaggi agricoli, comunità autonome la cui prosperità dipendeva in larga misura dal vino venduto alla vicina capitale asburgica. Grinzing, Nussdorf ed Heiligenstadt oggi fanno parte della Vienna metropolitana, che tra Ottocento e Novecento li ha inglobati senza cancellarne la vocazione vitivinicola. La maggior parte della superficie vitata cittadina si concentra ancora oggi nel XIX distretto di Döbling, a nord-ovest del centro storico, e nel XXI distretto di Floridsdorf, oltre il Danubio. Vienna può così fregiarsi del titolo di unica metropoli europea con una produzione vitivinicola di rilievo entro i confini cittadini. I vigneti occupano circa settecento ettari e ospitano soprattutto varietà a bacca bianca come Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Bianco e Chardonnay, accanto al celebre Wiener Gemischter Satz. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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