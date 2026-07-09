La Cina sta cercando di migliorare i rapporti con l’Unione Europea, evidenziando un tentativo di riconciliazione. Nonostante le politiche aggressive nel settore industriale, il paese sembra dipendere ancora molto dal mercato europeo. Le autorità cinesi hanno avviato incontri e iniziative volte a rafforzare i legami economici, in un contesto in cui le tensioni sono state più frequenti negli ultimi tempi. La strategia sembra puntare a ristabilire rapporti più stabili e aperti con gli Stati dell’UE.

Deve essere proprio così, la Cina ha paura di perdere l’Europa. Per quanti muscoli e spregiudicatezza abbia mostrato nella sua politica industriale fuori dai confini, sembra proprio che Pechino non possa fare a meno del mercato unico a cielo aperto più grande del mondo. Tutto sembra collimare con quanto affermato, pochi giorni fa, in un’intervista a questo giornale dall’economista e saggista, Carlo Pelanda. Da quando Bruxelles ha alzato la voce, dando tempo fino a ottobre al Dragone per ripianare un deficit commerciale da 360 miliardi, ai piani alti del partito comunista si è mosso qualcosa. D’altronde, con gli Stati Uniti in modalità barricata ormai da tempo, per la Cina è arrivato il momento di lavorare di realismo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così la Cina prova a ricucire con Bruxelles

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saint-Tropez (Sous le soleil) - Décision fatale S12EP04

Notizie e thread social correlati

Cina-Ue, così il Consiglio europeo mette alla prova Bruxelles. Parla SmallIl Consiglio europeo di questa settimana si sta concentrando sulla relazione tra Cina e Unione Europea.

Un ruolo sulla Libia, così la Casa Bianca prova a ricucire con Roma dopo il nuovo attacco di TrumpLa Casa Bianca cerca di rafforzare i rapporti con l’Italia dopo le tensioni legate alle dichiarazioni di Trump sulla Libia.

Argomenti più discussi: Robot che lavorano e piegano vestiti, zero figli (e divieto di fidanzarsi al liceo): perché l'automazione di Xi Jinping cambierà il nostro secolo; Abbiamo provato il SUV elettrico campione di vendite in Cina; La Cina ufficializza le sue leggi razziali. Così il genocidio diventa diritto dello Stato; La Cina guarda dentro le università. Così l’email diventa una porta d’ingresso.

Così la Cina prova a ricucire con BruxellesDeve essere proprio così, la Cina ha paura di perdere l’Europa. Per quanti muscoli e spregiudicatezza abbia mostrato nella sua politica industriale fuori dai confini, sembra proprio che Pechino non ... formiche.net

Roberto Riccardi Accogli un immigrato, ricongiungi la sua famiglia, mantieni a tue spese una comunità. Funziona così. L’Italia chiede all’immigrato che vuole portare in Italia la moglie e due figli di dimostrare quattordicimila euro di reddito: è la garanzia, dic - X x.com