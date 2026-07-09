Cosa guardare stasera in TV se siete stufi dei Mondiali | da Celentano a Ilary Blasi le alternative alla partita

Stasera, giovedì 9 luglio, Rai1 trasmetterà la match tra Francia e Marocco. Chi preferisce evitare i Mondiali, può scegliere tra tre programmi diversi. Tra gli spettacoli in onda ci sono uno show condotto da un cantante noto e un programma condotto da una conduttrice televisiva. Un altro canale propone un film commedia con attori famosi. Le trasmissioni offrono opzioni leggere e di intrattenimento.

Stasera, giovedì 9 luglio, Rai1 trasmetterà la partita Francia - Marocco. Per chi è stanco dei Mondiali di calcio, tre alternative per trascorrere una serata all'insegna della leggerezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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