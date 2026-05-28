Ralph Lauren ha lanciato un assistente virtuale chiamato Ask Ralph, sviluppato con intelligenza artificiale. L’obiettivo è fornire consigli di stile e acquisto personalizzati attraverso l’app ufficiale del marchio. L’assistente digitale risponde alle domande degli utenti riguardo a cosa indossare, offrendo suggerimenti immediati. La novità mira a migliorare l’esperienza di shopping online, integrando l’innovazione tecnologica nel settore della moda.

Ralph Lauren assistente AI shopping: il marchio statunitense accelera sull’innovazione digitale e presenta Ask Ralph, il nuovo assistente virtuale sviluppato per offrire consigli personalizzati di stile e acquisto direttamente tramite l’app ufficiale del brand. Disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti per gli utenti registrati all’app Ralph Lauren, il sistema utilizza l’intelligenza artificiale generativa grazie alla collaborazione con Microsoft Azure OpenAI. L’obiettivo è trasformare l’esperienza di shopping online in una conversazione naturale, capace di guidare il cliente nella scelta dei capi e nella costruzione di outfit completi. L’assistente virtuale è stato progettato per rispondere a richieste molto diverse. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Cosa mi metto?”: Ralph Lauren risponde con l’intelligenza artificiale

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