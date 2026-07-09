Mario Gila ha annunciato che lascerà la Lazio nei prossimi giorni. Il difensore ha dichiarato di essere soddisfatto degli anni trascorsi nel club e di partire con questa sensazione. La notizia, riportata da un quotidiano sportivo, indica che il giocatore lascerà la squadra a breve, senza specificare i dettagli del trasferimento o la destinazione futura. La comunicazione avviene tramite dichiarazioni pubbliche, senza altri commenti ufficiali da parte del club.

2026-07-09 15:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Mario Gila saluta la Lazio. A Roma dall’estate del 2022 – in quattro stagioni ha collezionato 120 presenze in tutte le competizioni con due reti all’attivo – il centrale difensivo spagnolo ha fatto tappa al centro sportivo di Formello per il raduno dei suoi ormai ex compagni e per intrattenersi con i tifosi, ai quali ha firmato autografi e scattato selfie, all’esterno del centro sportivo prima di raggiungere Milano e il Milan: “ Se parto oggi? No, ma in questi giorni “, ha risposto Gila confermando, di fatto, il passaggio in rossonero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Gila conferma l’addio alla Lazio: “Partirò in questi giorni, contento degli anni passati qui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – Provedel, possibile addio alla Lazio: c’è l’ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolareIl portiere della Lazio sta valutando un possibile trasferimento, con l’Inter che mostra interesse e potrebbe offrire un’opportunità di titolarità.

Corriere dello Sport – Gila vicino al Milan, ma serve l’intesa con la LazioIl Milan sta cercando di finalizzare l’acquisto di Mario Gila, con un pressing forte sul giocatore.

Temi più discussi: Gila vicino al Milan, ma serve l'intesa con la Lazio; Amorim sbarca a Milano e il mercato si infiamma: offerta al rialzo per Gila, e poi…; LA RASSEGNA STAMPA DI VENERDÌ 3 LUGLIO; Gila al Milan, operazione da 30 milioni. Resiste Inacio.

Buongiorno con la prima pagina del #CorrieredelloSport di martedì 7 luglio È finita, Cris. Ronaldo in lacrime: mai più al Mondiale Amorim cambia il Milan. Da Gila a Ramos: Sono orgoglioso di essere qui Cobolli da favola, oggi tocca a Sinner x.com

CDS - Gila si avvicina al Milan, nell'affare con la Lazio potrebbe rientrare una contropartitaIl Corriere dello Sport si sofferma sull'imminente approdo al Milan di Gila, ormai ex obiettivo del Napoli: Il difensore spagnolo dovrebbe essere il prossimo acquisto del Milan. Nei giorni scorsi il ... napolimagazine.com

Corriere dello Sport: Napoli, spunta Restes per la porta: Gila e Khalaili restano le prioritàIl Napoli continua a muoversi su più fronti in vista del mercato estivo, ma senza cambiare la strategia già tracciata: prima le cessioni, poi gli acquisti. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere d ... napolipiu.com