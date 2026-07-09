Corriere dello Sport – Gila conferma l’addio alla Lazio | Partirò in questi giorni contento degli anni passati qui
Mario Gila ha annunciato che lascerà la Lazio nei prossimi giorni. Il difensore ha dichiarato di essere soddisfatto degli anni trascorsi nel club e di partire con questa sensazione. La notizia, riportata da un quotidiano sportivo, indica che il giocatore lascerà la squadra a breve, senza specificare i dettagli del trasferimento o la destinazione futura. La comunicazione avviene tramite dichiarazioni pubbliche, senza altri commenti ufficiali da parte del club.
2026-07-09 15:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Mario Gila saluta la Lazio. A Roma dall’estate del 2022 – in quattro stagioni ha collezionato 120 presenze in tutte le competizioni con due reti all’attivo – il centrale difensivo spagnolo ha fatto tappa al centro sportivo di Formello per il raduno dei suoi ormai ex compagni e per intrattenersi con i tifosi, ai quali ha firmato autografi e scattato selfie, all’esterno del centro sportivo prima di raggiungere Milano e il Milan: “ Se parto oggi? No, ma in questi giorni “, ha risposto Gila confermando, di fatto, il passaggio in rossonero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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