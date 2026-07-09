Coppa del mondo Impresa Bongini oro con record a Lonato Domani le qualificazioni della trap

Da sport.quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Bongini ha vinto l’oro con un record durante la tappa di Coppa del mondo di tiro a volo al Trap Concaverde di Lonato del Garda. La competizione si è aperta con successo per gli atleti italiani, grazie anche alla performance di Erik Pittini nello skeet. Domani si svolgeranno le qualificazioni della specialità trap.

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È cominciata nel migliore dei modi per l’Italia la tappa di Coppa del mondo di tiro a volo al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs) grazie alle imprese firmate da Sara Bongini ed Erik Pittini nello skeet. A scaldare i cuori ci ha pensato la toscana che, quarta dopo la fase eliminatoria, ha realizzato addirittura il nuovo record del mondo in finale, al termine di un drammatico spareggio che l’ha vista protagonista contro la svedese Victoria Laon. Bongini ha mancato solo un colpo in occasione della tredicesima serie, apertasi con un tiro a vuoto, mentre Laon non ha rotto il secondo piattello della quarta tranche. Agli shoot-off Bongini ha rotto tre piattelli contro i due della diretta rivale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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