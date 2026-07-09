Nella giornata di ieri, la polizia di Arezzo ha effettuato controlli straordinari nel centro cittadino, portando all’arresto di due persone condannate. Durante l’operazione, agenti delle forze dell’ordine hanno identificato vari soggetti e controllato alcuni veicoli, eseguendo anche due ordini di carcerazione. Le persone arrestate sono state trasferite nelle strutture di detenzione competenti.

AREZZO – Nella giornata di ieri (8 luglio) con pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Arezzo, della Squadra mobile e della polizia locale si è svolto un servizio di alto impatto che ha interessato la città di Arezzo, come da programmazione periodica predisposta dal questore di Arezzo, così come convenuto con il prefetto della Provincia di Arezzo in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il servizio ha interessato le cosiddettezone rosse del centro cittadino sia in quanto aree interessate da un notevole transito di persone, sia in quanto aree segnalate per la commissione di reati predatori, o più in generale per la presenza di situazioni di degrado urbano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Controlli straordinari ad Arezzo, eseguiti dalla polizia due ordini di carcerazione

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