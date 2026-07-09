Congedo di paternità i papà promuovono la Baby Leave | Così cambiano gli equilibri in famiglia
I padri stanno promuovendo l’utilizzo della Baby Leave, il congedo di paternità, sottolineando come possa influenzare gli equilibri familiari. La discussione riguarda la possibilità che questo periodo di assenza dal lavoro, nei primi mesi di vita di un bambino, possa favorire una maggiore condivisione delle responsabilità di cura. La questione si concentra sugli effetti di questa misura sulla dinamica familiare, senza entrare in aspetti politici o culturali più ampi.
Il congedo di paternità può trasformarsi in molto più di un semplice periodo di assenza dal lavoro nei primi mesi di vita di un figlio. Può diventare uno strumento capace di modificare gli equilibri familiari e contribuire a un cambiamento culturale nella condivisione delle responsabilità di cura. È quanto emerge da una survey qualitativa condotta da Nespresso Italiana tra 30 dipendenti che hanno usufruito della Baby Leave, il congedo di tre mesi retribuito al 100% introdotto nel 2022 dal Gruppo Nestlé, di cui l’azienda fa parte, e fruibile entro i primi sei mesi dalla nascita o dall’adozione di un figlio. News Perché i papà non prendono il congedo di paternità? Congedo di paternità e congedo parentale facoltativo sono due misure garantite per concedere ai padri giorni da passare con il figlio e per aiutar. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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Il congedo di paternità può diventare una leva concreta di cambiamento culturale. È quanto emerge da una survey qualitativa interna condotta da Nespresso Italiana su 30 padri che hanno usufruito della Baby Leave. #ANSALifestyle https://t.co/OMhjq5K9qt - X x.com
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