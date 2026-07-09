Il giudice di Milano ha condannato a tre anni, tre mesi e tre giorni di carcere un medico di 71 anni, ex sindaco, per violenza sessuale su quattro pazienti. La sentenza è stata emessa ieri mattina. Il medico, residente in provincia, è stato riconosciuto colpevole di aver commesso le violenze durante visite mediche. La condanna riguarda quattro donne coinvolte. La sentenza è definitiva.

Il giudice ha condannato il medico Giovanni Sgroi a tre anni, tre mesi e tre giorni di reclusione per violenza sessuale su quattro donne. Questa la sentenza emessa ieri mattina dal tribunale di Milano che ha giudicato il 71 enne medico di Rivolta, nonché ex sindaco. Prima del processo, più volte rinviato, Domenico Chindamo, l’avvocato del medico, era riuscito a trovare un accordo risarcitorio con le donne che avevano denunciato Sgroi e questo aveva permesso di arrivare al procedimento senza che loro si presentassero come parte civile. Nell’ambito dell’ultima udienza il pm Alessia Menegazzo aveva chiesto una condanna a tre anni e cinque mesi, mentre l’avvocato Domenico Chindamo aveva cercato di cambiare il capo di imputazione lasciando sempre la violenza sessuale, ma attenendosi a un reato meno grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannato l’ex sindaco. Violenze sessuali sulle pazienti. Oltre tre anni di carcere

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