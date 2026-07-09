Condannato a 16 Anni il Datore di Lavoro per la Morte del Bracciante Abbandonato Dopo Incidente | Il Caso di Satnam Singh

Notizia in breve

Il datore di lavoro è stato condannato a 16 anni di reclusione per la morte di un bracciante abbandonato dopo un incidente. Il processo ha accertato che, dopo l’incidente, l’uomo, arrivato dall’estero per lavorare, è stato lasciato senza assistenza, contribuendo alla sua morte. La sentenza si basa sulle responsabilità del datore di lavoro nel negligenza e nell’abbandono del lavoratore, che si trovava in una condizione di vulnerabilità.