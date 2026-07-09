Condannato a 16 Anni il Datore di Lavoro per la Morte del Bracciante Abbandonato Dopo Incidente | Il Caso di Satnam Singh
Il datore di lavoro è stato condannato a 16 anni di reclusione per la morte di un bracciante abbandonato dopo un incidente. Il processo ha accertato che, dopo l’incidente, l’uomo, arrivato dall’estero per lavorare, è stato lasciato senza assistenza, contribuendo alla sua morte. La sentenza si basa sulle responsabilità del datore di lavoro nel negligenza e nell’abbandono del lavoratore, che si trovava in una condizione di vulnerabilità.
Una strada polverosa, il caldo di luglio, il silenzio pesante di chi sa e non parla. Da lì parte la storia di Satnam Singh, bracciante arrivato in Italia per lavorare, finito in un racconto che il Paese non vorrebbe più sentire. Una storia di campi, di fretta, di paura. E di un uomo che, dopo un incidente, è stato lasciato davanti casa con un braccio amputato. Succede ancora. Succede vicino a noi. Un bracciante che perde un arto in un incidente sul lavoro. Un datore di lavoro che invece di chiamare i soccorsi pensa a liberarsi del problema. La cronaca dice tanto, ma basta un’immagine per capire: una porta di casa, un corpo steso, il sangue che si ferma troppo presto. 🔗 Leggi su Temporeale.info
La morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni
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Morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro Antonello Lovato condannato a 16 anniAntonello Lovato è stato condannato a sedici anni di carcere per la morte del bracciante Satnam Singh.
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#Latina La morte di Satnam Singh. Il datore di lavoro Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio volontario. Abbandonò il bracciante davanti casa con il braccio amputato. Ad attendere la sentenza un presidio della #Cgil. Immagini dell’inviat x.com
Morte Satnam Singh, datore lavoro condannato a 16anni. Lo abbandonò col braccio amputato in un cesto reddit
La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni il datore di lavoro, che abbandonò il bracciante indiano dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Come è stati ricordato più volte durante il processo, la vita di chi lavora non può essere sacrific facebook
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