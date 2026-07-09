Concorso esercito italiano | 3.200 posti per volontari scadenza 22 Luglio

Il concorso per l’esercito italiano offre 3.200 posti riservati a volontari. La scadenza per presentare domanda è il 22 luglio. Si tratta di una delle opportunità più attese per chi desidera entrare nella carriera militare nel 2026. Il bando riguarda l’arruolamento di candidati volontari, senza ulteriori dettagli sui requisiti specifici. La procedura di iscrizione rimane aperta fino alla data indicata.

Il concorso esercito italiano è una delle occasioni più attese del 2026 per chi vuole entrare nella carriera militare. Il bando prevede l'arruolamento di 3.200 Volontari in Ferma Iniziale e resta aperto fino al 22 luglio. Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 24 anni, esclusivamente online, tramite il portale del Ministero della Difesa.Concorso esercito italiano: posti e mansioniIl bando mette a disposizione 3.200 posti per il ruolo di Volontario in Ferma Iniziale (VFI), primo gradino della carriera militare. Il contratto prevede una ferma di tre anni presso i Reggimenti Addestrativi Volontari, con possibilità di rafferma annuale. Di... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Concorso Maresciallo Esercito 2026: 140 Posti, Prove e Come Fare Domanda

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