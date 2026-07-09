Concerto di Ultimo sale sui bagni chimici e si scatena durante Ipocondria | il suo ballo diventa uno dei simboli della serata

Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, un spettatore è salito sui bagni chimici e si è messo a ballare mentre l'artista interpretava “Ipocondria”. La scena ha attirato l’attenzione di molti presenti e si è diffusa rapidamente sui social. Oltre 250 mila persone hanno assistito all’evento, che si è svolto in una grande area all’aperto. Il momento è diventato uno dei più commentati della serata.

Tra le oltre 250 mila persone che hanno riempito la spianata di Tor Vergata per il concerto evento di Ultimo, c’è stato anche chi è riuscito a conquistare l’attenzione del pubblico. senza mai avvicinarsi al palco. In mezzo alla folla, un ragazzo ha deciso infatti di arrampicarsi sopra uno dei bagni chimici installati nell’area dell’evento e, sulle note di Ipocondria, ha iniziato a ballare con un grande entusiasmo. Ovviamente, vista la stranezza della storia, la scena è stata ripresa da decine di spettatori ed è diventata nel giro di poche ore uno dei video più condivisi sui social. Le immagini mostrano il giovane mentre improvvisa una vera e propria performance dall’alto di quello che, per qualche minuto, si trasforma nel palco più insolito dell’intero concerto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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