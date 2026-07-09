Il DS N°7 è un veicolo elettrico e ibrido, progettato come un c-SUV compatto con uno stile distintivo. È stato presentato come un modello che punta a rappresentare una novità significativa per il marchio francese. La vettura si rivolge a chi cerca un’esperienza di guida di alta qualità, con un design che si distingue per le linee e i dettagli eleganti. La strategia del produttore include questa proposta come una pietra miliare nel segmento dei veicoli premium.

I 5 sensi. Quelli che si sprigionano osservando o guidando DS N°7, c-Suv compatto premium dallo stile distintivo, pronto a diventare una pietra miliare nella strategia del marchio francese. Vista, tatto, olfatto, udito, gusto, ognuno corrispondente ad una caratteristica del modello bon chic bon genre, con animo italiano, considerato che DS N°7 viene costruita nello stabilimento Stellantis a Melfi, e savoir vivre francese. Ma anche 7 come 007 perché il domaine Terre Blanche a Tourrettes, nel Var, in Provenza, quartier generale del nostro test drive, era proprietà di Sean Commery, il James Bond più famoso di sempre: aveva acquistato nel 1979... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con DS N°7 elettrica e ibrida si viaggia sempre in prima classe

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