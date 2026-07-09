La denominazione Valpolicella coinvolge oltre 2.200 imprese e si conferma presente in 87 Paesi. La sua diffusione sui mercati esteri rafforza il ruolo come rappresentante del Made in Italy nel settore enologico. La tutela della denominazione contribuisce a mantenere la posizione di rilievo nel panorama internazionale, sostenendo le attività delle imprese associate. Nessuna informazione su cambiamenti recenti o specifiche strategie di espansione è stata fornita.

Una denominazione che genera valore rafforza la propria presenza sui mercati internazionali e continua a rappresentare uno dei principali ambasciatori del Made in Italy enologico. Con un vigneto stabile di oltre 8.600 ettari, una filiera composta da più di 2.200 aziende e una diffusione commerciale in 87 Paesi, il Valpolicella conferma il proprio ruolo di motore economico del comparto vitivinicolo veneto e di protagonista dell'export nazionale. Il Report Annuale offre una lettura aggiornata dello stato della denominazione attraverso l'analisi dei principali indicatori economici e produttivi: andamento dei mercati, valore della filiera, superfici vitate, volumi di produzione e imbottigliamento, attività promozionali, ricerca scientifica, formazione, sostenibilità e gestione agronomica del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Valpolicella, sistema da oltre 2.200 imprese. Denominazione consolida presenza in 87 Paesi

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