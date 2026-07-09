Comunicato Stampa | GT3 Lavaredo - Gravel Cross Triathlon

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 12 luglio, le Dolomiti di Auronzo di Cadore ospiteranno il Gravel Cross Triathlon, una gara endurance che coinvolge atleti in una competizione mista di ciclismo e corsa. La manifestazione si svolgerà sui percorsi sterrati e su tracciati asfaltati nelle zone montane, con partecipanti provenienti da diverse regioni. La gara prevede diverse categorie e distanze, con il via previsto nelle prime ore del mattino. La manifestazione è organizzata da enti locali e associazioni sportive.

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Le Dolomiti si preparano ad accogliere una delle competizioni endurance più spettacolari dell'estate. Domenica 12 luglio Auronzo di Cadore ospiterà il GT3 Lavaredo - Gravel Cross Triathlon, evento che porterà atleti e appassionati a confrontarsi in un percorso immerso nello scenario unico delle montagne patrimonio mondiale UNESCO, coniugando sport, natura e valorizzazione del territorio. Senza dimenticare la gara di contorno di sabato 11 luglio, il Cross Country, attorno al lago di Auronzo. E oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Silvia Calligaro, ha presentato la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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