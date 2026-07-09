Domenica 12 luglio, le Dolomiti di Auronzo di Cadore ospiteranno il Gravel Cross Triathlon, una gara endurance che coinvolge atleti in una competizione mista di ciclismo e corsa. La manifestazione si svolgerà sui percorsi sterrati e su tracciati asfaltati nelle zone montane, con partecipanti provenienti da diverse regioni. La gara prevede diverse categorie e distanze, con il via previsto nelle prime ore del mattino. La manifestazione è organizzata da enti locali e associazioni sportive.

Le Dolomiti si preparano ad accogliere una delle competizioni endurance più spettacolari dell'estate. Domenica 12 luglio Auronzo di Cadore ospiterà il GT3 Lavaredo - Gravel Cross Triathlon, evento che porterà atleti e appassionati a confrontarsi in un percorso immerso nello scenario unico delle montagne patrimonio mondiale UNESCO, coniugando sport, natura e valorizzazione del territorio. Senza dimenticare la gara di contorno di sabato 11 luglio, il Cross Country, attorno al lago di Auronzo. E oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Silvia Calligaro, ha presentato la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: GT3 Lavaredo - Gravel Cross Triathlon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: I FILARMONICI DI ROMA PROTAGONISTI DEL FORMELLO CHIGI FESTIVALI Filarmonici di Roma sono stati protagonisti del Chigi Festival, un evento musicale che si è svolto recentemente.

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: I BASSIFONDI DI SIMONE VALLEROTONDA A LA NOTTE DEI MUSEI A ROMAIl 22 maggio 2026 si è svolta a Roma la Notte dei Musei, evento che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico.