Il settore cosmetico coreano ha introdotto una nuova categoria chiamata cooling beauty, con prodotti specifici contro il caldo. Questa novità nasce in risposta a estati più lunghe, umide e con temperature elevate rispetto al passato. La tendenza si affianca alle tradizionali linee di prodotti come cushion foundation, essence e skincare in più passaggi, già popolari in Corea. La categoria cooling beauty si focalizza su prodotti che aiutano a contrastare gli effetti delle alte temperature.

Se per anni la Corea del Sud ha dettato legge con cushion foundation, essence e skincare in dieci step, oggi il nuovo oggetto del desiderio si chiama cooling beauty e si concentra sui prodotti anti caldo. Complice un clima sempre più estremo, con estati lunghe, umide e temperature record, il settore cosmetico coreano ha inaugurato una categoria completamente nuova: prodotti studiati per abbassare la temperatura della pelle e offrire un sollievo immediato dal caldo. Non si tratta di un semplice effetto refrigerante, ma di formule progettate per contrastare tutti gli effetti collaterali delle ondate di calore: rossori, eccesso di sebo, sudorazione, irritazioni, gonfiore e perdita di comfort cutaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Complice un clima sempre più estremo, con estati lunghe, umide e temperature record, il settore cosmetico coreano ha inaugurato una categoria completamente nuova. La cooling beauty

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