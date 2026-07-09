Complice un clima sempre più estremo con estati lunghe umide e temperature record il settore cosmetico coreano ha inaugurato una categoria completamente nuova La cooling beauty
Il settore cosmetico coreano ha introdotto una nuova categoria chiamata cooling beauty, con prodotti specifici contro il caldo. Questa novità nasce in risposta a estati più lunghe, umide e con temperature elevate rispetto al passato. La tendenza si affianca alle tradizionali linee di prodotti come cushion foundation, essence e skincare in più passaggi, già popolari in Corea. La categoria cooling beauty si focalizza su prodotti che aiutano a contrastare gli effetti delle alte temperature.
Se per anni la Corea del Sud ha dettato legge con cushion foundation, essence e skincare in dieci step, oggi il nuovo oggetto del desiderio si chiama cooling beauty e si concentra sui prodotti anti caldo. Complice un clima sempre più estremo, con estati lunghe, umide e temperature record, il settore cosmetico coreano ha inaugurato una categoria completamente nuova: prodotti studiati per abbassare la temperatura della pelle e offrire un sollievo immediato dal caldo. Non si tratta di un semplice effetto refrigerante, ma di formule progettate per contrastare tutti gli effetti collaterali delle ondate di calore: rossori, eccesso di sebo, sudorazione, irritazioni, gonfiore e perdita di comfort cutaneo. 🔗 Leggi su Amica.it
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