Nella notte, un gruppo armato ha assaltato un’azienda di metalli preziosi. I ladri hanno utilizzato mezzi pesanti per ostruire le vie d’accesso e hanno preso di mira il deposito. Sono stati danneggiati i cancelli e le recinzioni, mentre all’interno sono stati portati via alcuni materiali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

BARBERINO TAVARNELLE – Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo a segno con tecniche da vera e propria banda di professionisti. Nella notte appena trascorsa, i ladri hanno preso d’assalto un’azienda specializzata nella lavorazione di metalli preziosi e semilavorati situata nella frazione di Sambuca, nel comune di Barberino Tavarnelle, riuscendo a fuggire con un bottino il cui valore complessivo è ancora in corso di esatta quantificazione. La dinamica del furto rivela un’organizzazione militare: prima di entrare in azione all’interno dello stabilimento, i malviventi hanno letteralmente blindato la zona per proteggersi le spalle ed evitare l’arrivo improvviso delle forze dell’ordine o dei vigilanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Commando assalta l’azienda di metalli prezioso: mezzi pesanti usati per ostruire le vie d’accesso

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They Threw a Construction Worker Off the Site, Only to Beg for Mercy the Next Day

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