Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Massa Carrara | chiusura alle due per i locali della movida

Il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza ha deciso di chiudere alle due di notte i locali della movida nella provincia di Massa Carrara. La misura riguarda i locali che operano nella zona e mira a regolare gli orari di attività durante il periodo estivo. La decisione è stata presa in considerazione delle esigenze di sicurezza pubblica e di ordine pubblico. La chiusura sarà applicata a partire dalla prossima stagione e si applica a tutti i locali della zona interessata.

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