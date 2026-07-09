Nella sede della Delegazione provinciale Figc di Pesaro è stato ufficialmente presentato Mauro Vichi come nuovo Delegato provinciale. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Comitato Regionale Marche, il vice presidente, il Vice Delegato e altri membri della Delegazione. Vichi assume il ruolo in sostituzione del precedente incarico, con una cerimonia che ha visto la partecipazione delle figure di spicco della federazione regionale.

E’ stato presentato nella sede della Delegazione provinciale Figc di Pesaro il nuovo Delegato provinciale Mauro Vichi. Presenti il presidente del Comitato Regionale Marche Ivo Panichi, il vice presidente Mosè Mughetti il Vice Delegato Sauro Saudelli e i componenti della Delegazione. Il presidente Panichi ha ringraziato il delegato uscente, Pasquale Mormile, per il lavoro svolto e ha presentato il nuovo delegato Mauro Vichi, scelto anche per la sua lunga esperienza in ambito sportivo nel ruolo di dirigente prima e di presidente di società poi. Panichi ha evidenziato come la delegazione di Pesaro-Urbino vanti numeri importanti con ben 113 società e circa 6000 tesserati solo di settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Comitato Figc, cambio al vertice a Pesaro. Vichi è il presidente

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