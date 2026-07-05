Luigi Marconi è stato nominato nuovo presidente di Cocif, azienda specializzata in porte e finestre. La nomina segue le dimissioni di Luca Benedettini, che ha ricoperto il ruolo per diciassette anni e ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. La sede della cooperativa si trova a Ponte Ospedaletto, frazione di Longiano. La decisione è stata comunicata in un momento di transizione per l’azienda, che si prepara a una nuova fase di gestione.

A Ponte Ospedaletto, frazione di Longiano, Cocif inizia una nuova stagione. Dopo diciassette anni ai vertici della Cooperativa, il presidente Luca Benedettini, per raggiungimento dei limiti d’età, ha lasciato il suo incarico in Cocif, azienda tra le prime in Italia nella produzione di porte e finestre. Nuovo presidente è stato eletto Luigi Marconi che ha detto: "Cocif desidera ringraziare Luca Benedettini per tutto l’impegno profuso e per l’esperienza e professionalità dimostrate alla guida di Cocif in anni, in cui si sono alternati momenti di difficoltà e sacrifici a momenti di eccezionali risultati. In particolare, in anni di profonda crisi dell’edilizia e poi negli anni del Covid, Benedettini ha sostenuto il timone dell’azienda, dirigendola fuori dalle tempeste di quegli anni e riportandola alla grandezza degli anni migliori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cocif, cambio al vertice Luigi Marconi è il nuovo presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confesercenti, cambio al vertice. Fabbri è il nuovo presidente: "Fermiamo la desertificazione"Leonardo Fabbri è stato eletto nuovo presidente di Confesercenti durante l’assemblea tenutasi ieri.

Coop Italia, cambio al vertice. Brisigotti nuovo presidenteCoop Italia ha annunciato un cambio al vertice: Maura Latini ha lasciato la presidenza e al suo posto è stato nominato Domenico Brisigotti, che...

Argomenti più discussi: Cocif, cambio al vertice Luigi Marconi è il nuovo presidente; Cambio al vertice della Cocif di Longiano: Luigi Marconi succede a Luca Benedettini.

Cocif, cambio al vertice Luigi Marconi è il nuovo presidenteA Ponte Ospedaletto, frazione di Longiano, Cocif inizia una nuova stagione. Dopo diciassette anni ai vertici della Cooperativa, il ... ilrestodelcarlino.it

Cocif, la nuova stagione. Luigi Marconi presidenteNelle scorse settimane, dopo 17 anni ai vertici della cooperativa in qualità di presidente, Luca Benedettini, per raggiungimento dei limiti d’età, ha lasciato il suo incarico in Cocif, azienda tra le ... corrierecesenate.it