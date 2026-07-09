Come stanno gli over 65 in Lombardia? Il costo della vita preoccupa più delle condizioni di salute

In Lombardia, molte persone over 65 segnalano che il rincaro dei prezzi pesa più delle proprie condizioni di salute. La maggior parte di loro ha un reddito sufficiente per aiutare la famiglia, oltre a occuparsi di sé. La preoccupazione principale riguarda la spesa quotidiana, mentre la salute rimane un tema secondario, secondo le testimonianze raccolte. La maggioranza si sente ancora attiva e partecipe nella vita sociale e familiare.

Milano, 9 luglio 2026 – Preoccupazione per le condizioni di salute e l’aumento del costo della vita, ma anche consapevolezza del proprio ruolo sociale e un reddito che consente loro di contribuire alle esigenze della famiglia, non solo per sé ma anche per le generazioni più giovani. Sono, questi, alcuni dei dati che emergono dalla ricerca demoscopica “ Popolazione over 65 residente in Lombardia: stili di vita e comportamenti sociali”, realizzata da PoliS-Lombardia (l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia) con il supporto di Noto Sondaggi. La fotografia. “Questa analisi ci restituisce una panoramica aggiornata e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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