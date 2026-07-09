Come sopravvivere nel bosco i trucchi dell' esperto | Acqua uova di formiche capanne di muschio e rami

Da corrieredelveneto.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esperto consiglia come sopravvivere nel bosco: mantenere la calma, evitare il panico e usare risorse come acqua, uova di formiche, muschio e rami per costruire capanne. Secondo le testimonianze, un paio ha trascorso cinque giorni senza cibo, dimostrando che la gestione dello stress è fondamentale. La capacità di trovare e utilizzare materiali naturali si rivela essenziale per la sopravvivenza in situazioni di emergenza all'aperto.

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«Stare cinque giorni senza mangiare non è un problema. La chiave è mantenere la calma. Aver evitato il panico è la prima tra le cose giuste fatte dai coniugi marchigiani». Vicepresidente e vice-istruttore capo di Wolfpack Survival, realtà che insegna tecniche di sopravvivenza dal ‘96 e ha una sede anche a Ferrara di Monte Baldo sulla montagna veronese, Damir Silic non è sorpreso dalla resistenza di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi. Parliamo dei due escursionisti di 41 e 38 anni recuperati l’altro ieri dal Soccorso alpino veneto sulle Dolomiti friulane, tra Pordenone e Belluno, dov’erano rimasti bloccati a 1.700 metri per quasi 6 giorni. Silic, perché non avere cibo dapprima non è un problema? «Perché il primo fattore di crollo è il mancato approvvigionamento d’acqua. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Come sopravvivere nel bosco, i «trucchi» dell'esperto: «Acqua, uova di formiche, capanne di muschio e rami»
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