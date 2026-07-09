Come sopravvivere nel bosco i trucchi dell' esperto | Acqua uova di formiche capanne di muschio e rami
Un esperto consiglia come sopravvivere nel bosco: mantenere la calma, evitare il panico e usare risorse come acqua, uova di formiche, muschio e rami per costruire capanne. Secondo le testimonianze, un paio ha trascorso cinque giorni senza cibo, dimostrando che la gestione dello stress è fondamentale. La capacità di trovare e utilizzare materiali naturali si rivela essenziale per la sopravvivenza in situazioni di emergenza all'aperto.
«Stare cinque giorni senza mangiare non è un problema. La chiave è mantenere la calma. Aver evitato il panico è la prima tra le cose giuste fatte dai coniugi marchigiani». Vicepresidente e vice-istruttore capo di Wolfpack Survival, realtà che insegna tecniche di sopravvivenza dal ‘96 e ha una sede anche a Ferrara di Monte Baldo sulla montagna veronese, Damir Silic non è sorpreso dalla resistenza di Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi. Parliamo dei due escursionisti di 41 e 38 anni recuperati l’altro ieri dal Soccorso alpino veneto sulle Dolomiti friulane, tra Pordenone e Belluno, dov’erano rimasti bloccati a 1.700 metri per quasi 6 giorni. Silic, perché non avere cibo dapprima non è un problema? «Perché il primo fattore di crollo è il mancato approvvigionamento d’acqua. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Vi aspettiamo questo giovedì (2 luglio) per la prima delle tre serate di Cinema in erba, il progetto di Ferrara Film Corto Festival che vedrà la proiezione, nel parco del Museo, di cortometraggi intercalati da confronti e incontri a tema acqua, alberi e musica. – Gi facebook