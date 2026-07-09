come smontare punto per punto un articolo negazionista del clima

Alla fine di giugno, l'Europa occidentale e centrale ha registrato una seconda ondata di calore, con numerosi record di temperatura in Francia, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria, dopo quella di fine maggio. Questa ondata ha colpito le regioni in modo significativo, causando temperature eccezionalmente alte rispetto ai valori storici. I dati ufficiali hanno confermato il raggiungimento di nuovi record termici in diverse nazioni durante questo periodo.

Alla fine di giugno una seconda ondata di calore ha colpito l’Europa occidentale e centrale, dopo quella di fine maggio, facendo registrare numerosi record di temperatura in Francia, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria. Questo aumento delle temperature è dovuto ai gas serra immessi nell’atmosfera dalle attività umane: produzione di energia (30%), industria (20%), agricoltura e allevamento (20%), trasporti (15%), deforestazione (10%), riscaldamentoraffrescamento edifici (5%). Fra i negazionisti del cambiamento climatico c’è La Verità, che l’altro giorno ha pubblicato un articolo intitolato “Cinquant’anni di dati dimostrano che la temperatura non è cambiata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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