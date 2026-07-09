Come eravamo | vent' anni fa la vittoria mondiale che non ci aspettavamo

Vent’anni fa, la nazionale italiana di calcio, guidata da Marcello Lippi, conquistò il titolo mondiale in modo inaspettato, nonostante scetticismo e insulti iniziali. La squadra si unì e si consolidò, portando a casa la vittoria che molti non prevedevano. Quel momento rimane una pagina memorabile, mentre si ricostruisce il racconto di quei giorni, quando tutto sembrava improbabile, ma alla fine si concretizzò un successo storico.

Accompagnata da scetticismo e insulti, la Nazionale di Marcello Lippi si compattò. Il resto è storia, la conosciamo. Più interessante è riannodare il filo di quel tempo, mentre il trionfo si andava compiendo. I Pooh scrissero, con immotivato ottimismo, l’inno ufficiale, Cuore azzurro. Ma la hit dell’estate se la inventò un comico semisconosciuto, Checco Zalone. Il titolo era Siamo una squadra fortissimi. Diventò immediatamente un tormentone. La cantavamo tutti. Faceva così: «Cornutisiamo vittimi dell'albitrarità a noi contrariaecco che noi cerchiamo di difendercida queste inequità così palesegrande Luciano Moggi dacci tanti orologgiagli albitri internazionalisi no co' cazz' che vinciamo i Mondiali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Io a 18 Anni Quando lItalia HA VINTO I MONDIALI | DELIRIO COLLETTIVO

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