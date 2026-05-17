Lui vuole un figlio che io non posso più dargli Pensavamo di poter superare tutto ma i 26 anni anni che ci separano sono diventati un limite | Patrizia Rossetti e la rottura con Marco Antonio Bellini
Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini hanno annunciato la fine della loro relazione, che durava da tempo. La differenza di età di 26 anni tra i due, con Rossetti di 67 anni e Bellini di 41, è stata citata come un elemento che ha contribuito alla rottura. Rossetti ha dichiarato che lui desiderava un figlio, cosa che lei non può più offrire, e che il divario di età si è rivelato un limite. La coppia aveva cercato di superare le difficoltà, ma alla fine la decisione è stata di separarsi.
I ventisei anni di differenza tra Patrizia Rossetti (67 anni) e Marco Antonio Bellini (41) a un certo punto della loro storia d’amore si sono fatti sentire. «Pensavamo che la nostra storia fosse destinata a superare ogni ostacolo, ma gli anni che ci separano sono diventati un limite», ha raccontato al settimanale Diva e Donna. Un limite insuperabile per una coppia che si è trovata di fronte a desideri differenti «come quello di un figlio, che io non posso più dargli, quindi è giusto che ognuno di noi abbia preso atto della consapevolezza di volere futuri diversi. E poi in certi casi è molto meglio preservare l’amicizia e i ricordi più belli vissuti assieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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