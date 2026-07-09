Colleferro Presentato in Aula Consiliare il Progetto Missione Omero – Adotta trenta parole nuove al mese

Notizia in breve

Oggi, alle 11, nell’Aula Consiliare del Comune di Colleferro, è stato presentato il progetto “Missione Omero – Adotta trenta parole nuove al mese”. L’iniziativa prevede l’introduzione di trenta termini nuovi nel lessico mensile. Il progetto mira a promuovere l’ampliamento del vocabolario tra i partecipanti, coinvolgendo diverse fasce di età. La presentazione si è svolta con la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di altri soggetti interessati.