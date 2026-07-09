Lunedì scorso, CM Punk ha riconquistato il titolo di campione. La vittoria ha causato reazioni contrastanti tra i fan, con alcune persone che apprezzano il suo stile e altre che non lo sopportano. La decisione ha generato discussioni tra gli appassionati, alcuni entusiasti, altri delusi. La vittoria di Punk ha riacceso il dibattito sulla sua figura nel mondo del wrestling. La scena si è infiammata, con opinioni divise tra i sostenitori e i detrattori.

Era davvero difficile ipotizzare la vittoria del titolo di CM Punk di lunedì scorso. Un avvenimento che ha un po’ diviso il WWE Universe e ammetto di essere anche io un po’ combattuto per questa scelta. Nell’editoriale odierno elencherò tre motivi per cui ho amato la riconquista di Punk e altrettanti per cui l’ho odiata. 1° Motivo per amare la vittoria di Punk: ha mischiato le carte Prima di Raw ero pessimista riguardo il proseguo del regno di Zayn. La vittoria di Cody mi sembrava scontata, un titolo del mondo da aggiungere al crescente palmares di Rhodes. Un po’ com’era stato con Drew McIntyre, si è creato il colpo di scena con la sconfitta di Cody, per poi chiudere in poco tempo la parentesi e rientrare sui soliti binari, facendo ripartire il suo regno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk torna campione: 3 motivi per amarlo, 3 per odiarlo

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