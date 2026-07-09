clima le strade degli alberi sono infinite

Circa 140 milioni di piante sono state piantate in 45 Paesi da una fondazione internazionale. L’obiettivo è proteggere la biodiversità e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Le piante sono state messe a dimora lungo le strade e in aree urbane, contribuendo alla riforestazione e alla creazione di corridoi verdi. L’azione coinvolge enti pubblici e privati, con l’obiettivo di aumentare la copertura vegetale in zone soggette a urbanizzazione rapida.

Tempo moderno Circa 140 milioni di piante messe a dimora in 45 Paesi del mondo dalla Fondazione «Yves Rocher» per proteggere la biodiversità dalla crisi climatica, favorire il rimboschimento Tempo moderno Circa 140 milioni di piante messe a dimora in 45 Paesi del mondo dalla Fondazione «Yves Rocher» per proteggere la biodiversità dalla crisi climatica, favorire il rimboschimento Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. I numeri contano. E quelli della Fondazione Yves Rocher con il progetto Plant for life parlano chiaro: 140 milioni di alberi messi a dimora in 45 Paesi del mondo in 35 anni di vita, 75 mila solo in Italia; un esborso economico di oltre 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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