Copernicus UE | Aprile 2026 il terzo più caldo mai registrato

Aprile 2026 si classifica come il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,89 °C. La temperatura di questo mese è risultata superiore di 0,52 °C rispetto alla media del trentennio 1991-2020. I dati sono stati forniti dall’ente europeo dedicato al monitoraggio climatico.

Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,89 °C, ovvero 0,52 °C al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea, Copernicus, secondo cui l’Aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024, mentre il secondo più caldo quello del 2025. La temperatura di Aprile 2026, ha aggiunto il servizio meteo dell’Ue, è stata di 1,43 °C superiore alla media pre-industriale 1850-1900.? 2 APRILE – Passolanciano, persone bloccate sotto 3 metri di neve: atteso l’Esercito? 2 APRILE – Neve in Sardegna, temperature sottozero? 1 APRILE – Molise, bufera di neve a Capracotta Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Notizie correlate

Temperatura del mare a livelli record, Copernicus: “Quarto marzo più caldo di sempre a livello globale”Marzo 2026 è stato il quarto mese di marzo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura di 1,48 °C superiore ai livelli...

Il mese di aprile 2026 in Abruzzo è stato il sesto più caldo e il quarto più piovosoIl mese di aprile appena passato nella regione Abruzzo ha avuto temperature più alte del riferimento climatologico 1991-2020, con anomalia media...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Copernicus: Aprile 2026 è stato il terzo più caldo mai registrato; Copernicus, temperature sopra la media nel 95% d’Europa; Aprile 2026, seconde temperature oceaniche più alte di sempre; Copernicus, nel 2025 temperature sopra la media nel 95% dell'Europa.

Il terzo aprile più caldo: i dati di Copernicus su aprile 2026Scopri i numeri chiave su aprile 2026: anomalie termiche globali e marine confermate da Copernicus e il possibile ritorno di El Niño ... notizie.it

Copernicus, aprile 2026 il terzo più caldo mai registratoAprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 °C, ovvero 0,52 °C al di sopra della media di aprile del trentennio di riferimen ... ansa.it

A renderlo noto, il programma di osservazione della Terra dell'Unione europea, Copernicus - facebook.com facebook

PHOTO OF THE DAY: Far from exploding, Iranian oil wells are pumping and pumping (don't believe everything the White House says). According to @CopernicusEU Sentinel-2 imagery, Iran was loading today three (3 !!!) tankers simultaneously at Kharg Islan x.com