La parrocchia di Santa Rita ospita la presentazione del libro "Qualcosa di me. Dialogo con un’amica", l’autrice è Claudia Koll. L’evento è in calendario per domani alle 21.15 nel Teatro Chiesa Santa Rita. L’autrice dialogherà con il parroco don Luigi Pellegrini. L’evento si preannuncia con una caratteristica ben precisa: un dialogo intimo e profondo con un’attrice apprezzata, che "condivide qualcosa di sé" in un nuovo e coinvolgente modo, il libro, che toccherà il cuore di ciascun spettatore. "Sarà – spiegano dalla parrocchia – un dialogo autentico che accarezzerà il cuore dei presenti". Claudia Koll ha risposto con gentilezza e disponibilità tra un impegno e un altro ad alcune domande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Claudia Koll a Santa Rita: "Si può vivere con gioia anche nei momenti difficili"

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