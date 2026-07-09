Claudia Koll a Santa Rita | Si può vivere con gioia anche nei momenti difficili

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La parrocchia di Santa Rita ospita la presentazione del libro "Qualcosa di me. Dialogo con un’amica", l’autrice è Claudia Koll. L’evento è in calendario per domani alle 21.15 nel Teatro Chiesa Santa Rita. L’autrice dialogherà con il parroco don Luigi Pellegrini. L’evento si preannuncia con una caratteristica ben precisa: un dialogo intimo e profondo con un’attrice apprezzata, che "condivide qualcosa di sé" in un nuovo e coinvolgente modo, il libro, che toccherà il cuore di ciascun spettatore. "Sarà – spiegano dalla parrocchia – un dialogo autentico che accarezzerà il cuore dei presenti". Claudia Koll ha risposto con gentilezza e disponibilità tra un impegno e un altro ad alcune domande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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