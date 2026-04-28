Re Carlo visiterà gli Stati Uniti e terrà un discorso davanti al Congresso americano. Durante il suo intervento, il sovrano si soffermerà sulla collaborazione tra i due Paesi, anche nei periodi complessi. La visita si inserisce in un percorso di rafforzamento dei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, con particolare attenzione alla storia condivisa di alleanze e supporto reciproco.

Punterà alla riconciliazione tra Regno Unito e Stati Uniti il discorso che re Carlo terrà davanti a Congresso americano. "Più e più volte i nostri due Paesi hanno sempre trovato il modo di collaborare", è uno dei passaggi del testo che l'emittente televisiva britannica anticipa. Un discorso, quello di Carlo III che arriva dopo una lunga serie di contrasti tra il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente Usa Donald Trump. L'appuntamento è fissato alle 15, le 21 in Italia. Le dichiarazioni del sovrano davanti alle camere del Parlamento giungeranno dopo che Trump ha minacciato di stracciare un accordo commerciale firmato da Regno Unito e Stati Uniti, ha deriso la Royal Navy che non ha inviato navi per la guerra con l'Iran e ha insultato il primo ministro britannico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Re Carlo negli Usa: "I nostri due Paesi hanno sempre collaborato anche nei momenti difficili"

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